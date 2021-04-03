Следствие запросило для блогера Била запрет определенных действий

Следователь просит запретить блогеру Эдварду Билу, подозреваемому по делу о ДТП в центре Москвы, выходить из дома, водить машину и пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать массовые мероприятия, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

«Просят избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий со следующими ограничениями: выходить за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя средства связи и сеть интернет», – цитирует РИА «Новости» Бондареву.

Кроме того, следователи также просят ограничить Била использовать телефон. Согласно мере пресечения, он может вызвать врача, полицию, аварийную или спасательную службу, а также пообщаться со следователем, защитником или контролирующим органом.

Помимо этого, отметила пресс-секретарь, следствие просит запретить подозреваемому находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

Блогеру Билу еще не предъявлено официальное обвинение по делу о ДТП, пока он находится в статусе подозреваемого. Как ожидается, суд в субботу изберет меру пресечения блогеру, в минувший четверг было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом находится в коме, в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.