 

Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий

03.04.2021, 14:08, Новости дня
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С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий в Донбассе, считает бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Бородай заявил, что «Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку», и теперь «вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время», передает Ura.ru.

«С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: РФ не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», – отметил эксперт.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что обстрел территории ЛНР со стороны Украины «и есть эскалация конфликта».

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», – добавил он.

Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.

Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД РФ заявили, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – это очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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