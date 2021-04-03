В Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России

НАТО и Украине стоит помнить, что военные угрозы в отношении РФ заканчивались катастрофически для агрессоров, указал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Чегринец указал, что «были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров», передает РИА «Новости».

«Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь», – добавил он.

Он также добавил, что «провокаторам не стоит будить русского медведя».

«Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести», – сказал Чегринец.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.

До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД РФ завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.