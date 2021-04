Президент Аргентины сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. В январе он привился российской вакциной “Спутник V”

Президент Аргентины Альберто Фернандес ушел на самоизоляцию с подозрением на COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter 3 апреля.

“В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня была температура 37,3 и небольшая головная боль, я сдал положительный тест на антиген”, – написал президент.

Он отметил, что ожидает результатов ПЦР-теста, но уже самоизолировался и связался со всеми, с кем контактировал в течение 48 часов.

Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Накануне Фернандесу исполнилось 62 года.

“Для всеобщего сведения: я физически здоров, и хотя я бы хотел закончить свой день рождения без этой новости, я в хорошем настроении”, – написал он.

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Разработчики российской вакцины заявили в Twitter, что вакцина не защищает от заражения на 100%.

“Спутник V” на 91,6% эффективен против инфекции и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов”, – говорится в заявлении.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

21 января Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. Как пишет Buenos Aires Times, он, скорее всего, получил и вторую дозу вакцины, хотя официально об этом не сообщали.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

—