 

В РФ выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

03.04.2021, 12:21, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 9021 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлен 9021 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2011, Санкт-Петербурге – 717, Московской области – 594.

Всего в стране выявлено 4 572 077 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 195 869 человек, из них 9618 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 100 тыс. 17 человек.

Накануне, 2 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8792. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 229.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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