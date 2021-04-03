 

Пушков предрек США мировое лидерство по социальной деградации

03.04.2021, 11:58, Новости дня
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал легализацию продажи и употребления марихуаны в штате Нью-Йорк, указав, что следующим шагом может стать легализация тяжелых наркотиков, а это приведет США лишь к лидерству по социальной деградации.

Пушков написал в Telegram, что «с легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации».

Ранее в Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны в рекреационных целях. До этого губернатор штата Эндрю Куомо заявлял, что в связи с финансовыми потерями из-за ситуации с коронавирусом власти американского штата Нью-Йорк хотят легализовать марихуану.

Также штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия.

Всего в США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.



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