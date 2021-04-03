 

В Киеве зарегистрирован максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии

03.04.2021, 11:58, Новости дня
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Медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Еще 2053 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего (заболели за время пандемии) 166658. Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545)», – написал мэр в Telegram-канале. Он также сообщил, что выздоровели 696 человек, а с начала пандемии – 107484.

По информации мэра, за сутки госпитализировали 240 больных COVID-19 и 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил,  что медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано помимо Киева в Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. В городе введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро, закроют школы и детские сады.

Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.

Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».

Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».

Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.



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