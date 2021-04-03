Мясников объяснил главную ошибку при приготовлении картофеля

Картофель следует готовить в кожуре и запекать, в этом случае клубень сохраняет полезные вещества, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой», – цитирует РИА «Новости» заявление медика в эфире телеканала «Россия 1».

Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе употребления чая и кофе на постоянной основе: эти напитки, вопреки расхожему мнению, не так вредны, как газировка или фруктовые соки.