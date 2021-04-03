Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда, введенные Трампом

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о санкциях против ряда сотрудников Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 2 апреля на сайте Госдепа.

В результате были сняты санкции с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко.

“Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными”, – говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что США “по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС в отношении Афганистана и Палестины”.

“Мы сохраняем наши давние возражения против усилий Суда по установлению юрисдикции в отношении персонала государств, не являющихся участниками, таких как США и Израиль. Однако мы считаем, что наши опасения по поводу этих случаев лучше решать путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МУС, а не путем введения санкций. […] Со времен Нюрнбергского и Токийского трибуналов после Второй мировой войны руководство США отмечало, что история постоянно фиксирует справедливые судебные решения, вынесенные международными трибуналами в отношении справедливо осужденных обвиняемых, от Балкан до Камбоджи, Руанды и других стран. Мы продолжаем это наследие, поддерживая ряд международных, региональных и национальных трибуналов, а также международных следственных механизмов в Ираке, Сирии и Бирме, чтобы реализовать обещание справедливости для жертв зверств. Мы продолжим делать это через отношения сотрудничества”, – заявил он.

В 2016 году прокуратура МУС заявила о наличии оснований подозревать, что американские вооруженные и разведывательные силы совершали военные преступления, включая пытки, в Афганистане и в тайных тюрьмах ЦРУ в 2003–2004 годах.

10 сентября 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что, если расследование этих предполагаемых преступлений будет начато, США могут разорвать отношения с Международным уголовным судом и запретить его судьям и прокурорам въезд на территорию страны.

В Международном уголовном суде ответили, что продолжат работать в соответствии со своими принципами.

В марте 2019 США отозвали визы части сотрудников Международного уголовного суда.

11 июня 2020 года Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников Международного уголовного суда, которые участвуют в расследовании военных действий США в Афганистане.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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