 

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не превышен только в трех регионах Украины – Минздрав

03.04.2021, 10:38, Новости дня
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В Украине по состоянию на 3 апреля, согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красному” уровню эпидемической опасности относится 11 регионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

“Красными” остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. “Желтая” только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой” или “красной” зонах.

Уровень госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Инфографика: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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