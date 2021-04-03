 

Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

03.04.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минздрав Нидерландов принял решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет. Об этом 2 апреля сообщило правительство страны.

“Непосредственной причиной такого решения являются новые сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким количеством тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca”, – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет. 

По состоянию на 2 апреля в Нидерландах сделали около 400 тыс. инъекций AstraZeneca, добавили в правительстве.

На этой неделе аналогичные решения уже приняли Германия и Канада.

По данным Европейского агентства лекарственных средств, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после взрыва в Азовском море

10.03 / В мире: Власть в США захватила «большая цифра»

02.02 / “Луцкий террорист” Кривош не признает вину и требует допросить президента

21.10 / В РФ оценили данные о переброске американских танков в Прибалтику

19.01 / Названы города с ожидаемым технологическим прорывом

04.07 / NTD – компьютеры, мобильники, приставки — после карантина останутся горы электронного мусора

19.01 / Криминалисты подтвердили подлинность голоса главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Шеремета

23.07 / “Мы готовы идти на риск”. Ляшко объяснил, как будут работать школы в условиях эпидемии коронавируса

09.12 / Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

17.02 / В США взорвали здание Trump Plaza. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)