Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

Минздрав Нидерландов принял решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет. Об этом 2 апреля сообщило правительство страны.

“Непосредственной причиной такого решения являются новые сообщения о случаях обширного тромбоза в сочетании с низким количеством тромбоцитов после вакцинации вакциной AstraZeneca”, – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны подтвердили уже пять таких случаев среди женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

По состоянию на 2 апреля в Нидерландах сделали около 400 тыс. инъекций AstraZeneca, добавили в правительстве.

На этой неделе аналогичные решения уже приняли Германия и Канада.

По данным Европейского агентства лекарственных средств, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения. После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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