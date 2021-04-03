 

Kia вывела на тесты прототип кроссовера Kia Sportage нового поколения

03.04.2021, 10:34, Новости дня
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В Южной Корее в ходе тестовых испытаний обнаружили тестовый прототип нового кроссовера KIA Sportage.

Данная модель зафиксирована не только по внешнему виду кузова, но и удалось частично рассмотреть салон автомобиля. Производитель сохраняет плотную защитную пленку, однако через нее можно увидеть стильные задние фонари и головную оптику. Вместе с тем салон стал более дорогим за счет применения кожаных кресел и вставок из эко-кожи. Предполагается, что кроссовер KIA Sportage сохранит прежнюю платформу, а также получит цифровую приборную панель.

Что касается технических параметров, то кроссоверу приписывают те же силовые агрегаты, которые применили в актуальном поколении паркетника Hyundai Tucson. Вместе с тем официальная премьера автомобиля состоится до конца текущего года.



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