 

КГБ Беларуси внес Тихановскую в список “причастных к терроризму”

03.04.2021, 9:44, Новости дня
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Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Об этом 2 апреля сообщили на сайте КГБ.

Одним из оснований этого шага является расследование дела в отношении участников инициативы белорусских силовиков BYPOL. Сообщается, что в настоящее время продолжается расследование этого дела по факту организации “актов терроризма” 25 марта этого года в городах Борисов и Минск.

“Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны Светлана Тихановска, [экс-министр культуры Беларуси] Павел Латушко и еще 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом”, – говорится в сообщении.

Фигуранты объявлены в международный розыск, в частности подготовлены документы для экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно.

Уголовное производство против Тихановской “за подготовку теракта” в Беларуси открыли 29 марта.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

5 марта министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что его страна будет “каменной стеной”, за которой убежище смогут найти все демократические силы, столкнувшиеся с политическим преследованием, в том числе Тихановская.

“Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования”, – заявил глава литовского МИД в ответ на запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Тихановской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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