В результате нападения в Мали погибло четверо миротворцев ООН

В результате атаки погибло четверо миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом пресс-служба миссии сообщила 2 апреля.

Еще несколько миротворцев получили ранения. Для эвакуации раненых на место были направлены вертолеты.

Нападение осуществили “несколько хорошо вооруженных террористов”.

“Нападавшие понесли тяжелые потери”, – отметили в миссии.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН, около 20 из 100 нападавших погибли в результате атаки, которая длилась около трех часов. Атака, по словам пресс-секретаря, началась с минометного огня, после чего последовала попытка взрыва автомобиля, а затем прямое нападение.

На территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности ООН находится около 12 тыс. “голубых касок”. Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.

9 января 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором распорядился направить украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Мали.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—