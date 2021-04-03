 

В результате нападения в Мали погибло четверо миротворцев ООН

03.04.2021, 9:44, Новости дня
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В результате атаки погибло четверо миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом пресс-служба миссии сообщила 2 апреля.

Еще несколько миротворцев получили ранения. Для эвакуации раненых на место были направлены вертолеты. 

Нападение осуществили “несколько хорошо вооруженных террористов”.

“Нападавшие понесли тяжелые потери”, – отметили в миссии.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН, около 20 из 100 нападавших погибли в результате атаки, которая длилась около трех часов. Атака, по словам пресс-секретаря, началась с минометного огня, после чего последовала попытка взрыва автомобиля, а затем прямое нападение.

На территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности ООН находится около 12 тыс. “голубых касок”. Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.

9 января 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором распорядился направить украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Мали.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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