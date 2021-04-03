В Украине за прошлые сутки сделали 18,8 тыс. прививок против коронавируса

За сутки 2 апреля от коронавируса в Украине вакцинировали 18 814 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 3 апреля.

С начала кампании в Украине сделали 286 647 прививок, две дозы получило два человека.

Прививки делали 162 мобильные бригады. Также вакцинация проходила в 769 прививочных пунктах.

“По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека”, – сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/902903550252641

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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