 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 130 млн

03.04.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 3 апреля превысило 130 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В мире подтверждено почти 130, 3 млн случаев COVID-19, умерло 2,8 млн человек, выздоровело – 73,8 млн.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (30,6 млн заболевших, 554 тыс. умерших);
Бразилия (12,9 млн заболевших, 328,6 тыс. умерших, 11,3млн выздоровевших);
Индия (12,4 млн заболевших, 164,1 тыс. умерших, 11,6 млн выздоровевших);
Франция (4,8 млн заболевших, 96,4 тыс. умерших);
Россия (4,5 млн заболевших, почти 98 тыс. умерших, 4,1 млн выздоровевших).

Франция и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина в списке на 16-м месте. По состоянию на 3 апреля в стране подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: В любой проблеме в 95% случаев виновата система, а не человек

18.11 / Генассамблея ООН одобрила проект усиленной резолюции по нарушению прав человека в Крыму

04.11 / Газпром обжаловал штраф польского регулятора по делу «Северного потока – 2»

16.02 / Задержки с поставками вакцины в Украину, возвращение туристов из Занзибара, законопроект об увольнении Сытника. Главное за день

03.12 / По факту гибели российского военного в Абхазии возбудили дело

17.03 / В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана

18.12 / Обозреватель – украинцев призвали «декоммунизировать» йод и зелёнку

16.09 / Степанов заявил, что ему “не безразлична” Одесская область, и согласился возглавить список “Слуги народа” в облсовет

10.08 / Выборы в Беларуси. За Лукашенко проголосовали 80,2% граждан, за Тихановскую – 9,9%

12.12 / Французские власти пожертвовали Новым годом ради карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)