Число случаев COVID-19 в мире превысило 130 млн

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 3 апреля превысило 130 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В мире подтверждено почти 130, 3 млн случаев COVID-19, умерло 2,8 млн человек, выздоровело – 73,8 млн.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (30,6 млн заболевших, 554 тыс. умерших);

Бразилия (12,9 млн заболевших, 328,6 тыс. умерших, 11,3млн выздоровевших);

Индия (12,4 млн заболевших, 164,1 тыс. умерших, 11,6 млн выздоровевших);

Франция (4,8 млн заболевших, 96,4 тыс. умерших);

Россия (4,5 млн заболевших, почти 98 тыс. умерших, 4,1 млн выздоровевших).

Франция и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина в списке на 16-м месте. По состоянию на 3 апреля в стране подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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