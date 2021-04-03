В РФ стартовали продажи юбилейной версии внедорожника Jeep Wrangler

В РФ поступил в свободную продажу новый внедорожник Jeep Wrangler в юбилейной модификации под названием 80th Anniversary.

В частности, предложенная модификация выпущена в связи с 80-летним юбилеем с момента образования крупного автопроизводителя. Приобрести спецверсию 80th Anniversary можно по цене от 5,3 миллиона рублей. Модель имеет модернизированную решетку радиатора, улучшенные фары, противотуманки с металлической поверхностью, а также крупные 18-дюймовые колесные диски.

В свою очередь, внедорожник сохранил прежний 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, который выдает 272 л.с. Остальные достоинства юбилейной версии внедорожника 80th Anniversary будут известны после массовой реализации на местном рынке.