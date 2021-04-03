 

В РФ стартовали продажи юбилейной версии внедорожника Jeep Wrangler

03.04.2021, 8:46, Новости дня
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В РФ поступил в свободную продажу новый внедорожник Jeep Wrangler в юбилейной модификации под названием 80th Anniversary.

В частности, предложенная модификация выпущена в связи с 80-летним юбилеем с момента образования крупного автопроизводителя. Приобрести спецверсию 80th Anniversary можно по цене от 5,3 миллиона рублей. Модель имеет модернизированную решетку радиатора, улучшенные фары, противотуманки с металлической поверхностью, а также крупные 18-дюймовые колесные диски.

В свою очередь, внедорожник сохранил прежний 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, который выдает 272 л.с. Остальные достоинства юбилейной версии внедорожника 80th Anniversary будут известны после массовой реализации на местном рынке.



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