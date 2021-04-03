Седан Jaguar XE ушел с российского рынка

Британский премиальный бренд Jaguar сообщил о прекращении поставок на российский рынок своего седана Jaguar XE.

В свою очередь, данный экземпляр был доступен на отечественном рынке с тремя модификациями моторов, которые выдают до 300 л.с. мощности. Базовая комплектация оценивается производителем в 2,9 миллиона рублей. Вместе с тем Jaguar XE не сумел показать достаточного спроса у отечественных покупателей, ввиду чего принято решение о прекращении продаж.

Вместе с тем пройденная сертификация позволяет продолжать поставки в Россию до 2022 года, что позволяет в дальнейшем возвратить модель в улучшенном исполнении на местный рынок. Подобные решения ранее принимали и другие бренды, не сумевшие получить нужного объема продаж в России.