 

Седан Jaguar XE ушел с российского рынка

03.04.2021, 8:46, Новости дня
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Британский премиальный бренд Jaguar сообщил о прекращении поставок на российский рынок своего седана Jaguar XE.

В свою очередь, данный экземпляр был доступен на отечественном рынке с тремя модификациями моторов, которые выдают до 300 л.с. мощности. Базовая комплектация оценивается производителем в 2,9 миллиона рублей. Вместе с тем Jaguar XE не сумел показать достаточного спроса у отечественных покупателей, ввиду чего принято решение о прекращении продаж.

Вместе с тем пройденная сертификация позволяет продолжать поставки в Россию до 2022 года, что позволяет в дальнейшем возвратить модель в улучшенном исполнении на местный рынок. Подобные решения ранее принимали и другие бренды, не сумевшие получить нужного объема продаж в России.



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