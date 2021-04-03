 

В РФ стартовала разработка новой системы контроля шахт с МБР

03.04.2021, 8:24, Новости дня
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Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике.

«В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок», – приводит текст материалов РИА «Новости».

Отмечается, что «разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах».

Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс «Авангард»).

В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.

Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.

Накануне стало известно, что в РФ начали создавать «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов в развитие «Авангарда».



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