 

Президент Аргентины изолировался из-за подозрения на коронавирус

03.04.2021, 7:30, Новости дня
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Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.

– Вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным, – пояснил Фернандес.

Президент Аргентины заверил, что чувствует себя хорошо.

– Хотя мы ждем подтверждения [результатов первого тестирования] ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей, – сообщил Фернандес.

– Спутник V эффективен на 91,6 процента против коронавируса, а эффективность против тяжёлых случаев составляет 100 процентов. Если заражение действительно подтвердится и произойдет, то вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без тяжелых симптомов, – пояснили информацию в иституте им. Гамалеи.

Напомним, 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины в республику. Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.



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