В РФ стартовала разработка орбитального буксира спутников

Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса, следует из тезисов доклада воронежских специалистов, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике.

«Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса», – приводит выдержку из тезисов доклада РИА «Новости».

Буксир получил название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников). Масса буксира – 80 килограммов, он должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива, чего достаточно, уверены разработчики, для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Именно возможный развоз спутников они видят конкурентным преимуществом своей разработки по сравнению с ракетами без буксиров.

В РФ широко распространено использование разгонных блоков, по сути, тех же буксиров, которые развозят спутники на разные орбиты. Так, 22 марта использующийся в составе ракеты «Союз» блок «Фрегат» развез по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта – 36 аппаратов в разные точки одной орбиты.

Напомним, в декабре 2020 года стала известна планируемая грузоподъемность российского ядерного буксира «Нуклон». В январе 2020 года Роскосмос раскрыл планируемые сроки вывода на орбиту космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой. В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как разработка ядерного буксира связана с планами полета на Марс.