В Бразилии за сутки выявили более 70 тыс. случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за минувшие сутки выросло на 70238, превысив 12,9 млн, свидетельствуют данные минздрава республики.

За последние 24 часа в Бразилии зарегистрировали 2992 смерти от последствий инфицирования, общее число достигло 328206. Выздоровели около 11,3 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается свыше 1,3 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 6143 случая заражения и 156 летальных исходов. За прошедшую неделю в Бразилии выявили 539903 заразившихся, 17798 человек умерли, передает ТАСС.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.