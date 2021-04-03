 

В Австралии создали робота-ящерицу для передвижения по крутым склонам

03.04.2021, 6:04, Новости дня
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Инженеры из Австралии, представляющие университет Саншайн-Кост, создали робота, внешне очень напоминающего ящерицу. Сама машина также во многом повторяет физические способности рептилии.

Особенность строения тела ящерицы состоит в том, что ее задние латы движутся с амплитудой до 100 градусов, а передние – только до 20. Это позволяет таким существам легко передвигаться в горной местности, где много крутых склонов и нужно удерживать равновесие как на подъемах, так и на спусках.

Целью австралийских разработчиков также было создать робота, которые обладал бы хорошей проходимостью и надлежащей скоростью. Если вы понаблюдаете за тем, как бегают ящерицы, сразу поймете, о чем идет речь, отмечают специалисты.



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