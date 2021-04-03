Голикова сообщила о приросте рождаемости в марте

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03.04.2021, 4:48, Новости дня
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В марте 2021 года в РФ увеличилась рождаемость по сравнению с мартом 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы имеем оперативные данные за март, официально они будут опубликованы позже, но по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в целом по РФ в марте родилось на 15,2% больше детей, чем в марте прошлого года», – цитирует Голикову РИА «Новости».

По ее словам, прирост зафиксировали в 75 регионах, в 38 регионах показатель превысил средний уровень по стране.

Ранее Голикова сообщала, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет в РФ уменьшилось с 2010 года на 37,5%.



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