Жителям Европейской РФ пообещали «температурную уравниловку»

Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской части [России температура воздуха ожидается] выше нормы, но на северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы»,– приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

К среде температура воздуха в Центральной РФ достигнет 13 градусов тепла, в Краснодарском крае ожидается до плюс 15. «Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», – отметил научный руководитель Гидрометцентра. Ночью, по прогнозам синоптиков, в Европейской РФ ожидается от нуля до минус пяти градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям большинства регионов РФ теплую весну и лето.