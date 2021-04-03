Ученые нашли следы астероида, упавшего в Антарктиде 430 тыс. лет назад

Британские ученые обнаружили на территории Антарктиды микроскопические частицы стометрового метеорита, который, по их мнению, обрушился на Землю примерно 430 тысяч лет назад.

Частицы вещества были найдены в горах Сер-Рондане, уточняют сотрудники Кентского университета. Их размер составляет от 0,1 до 0,3 мм – это все, что осталось после взрыва в атмосфере крупного небесного тела, диаметр которого мог составлять от 100 до 300 метров.

После взрыва поверхность планеты была буквально обожжена мощнейшей струей горячего воздуха. Если бы такое событие произошло сейчас над густонаселенным регионом, количество жертв могло бы исчисляться десятками и сотнями миллионов. Но в случае падения в отдаленных уголках Земли никаких особых последствий для человечества не было бы.