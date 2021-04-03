 

Какао защищает наше сердце от последствий стрессов

03.04.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самый обыкновенный напиток, приготовленный из какао, оказался отличным защитником сердечно-сосудистой системы человека от последствий стрессовых ситуаций. С таким утверждением выступили ученые из Университета Бирмингема.

Секрет какао кроется в наличии в его составе флавоноидов. Это группа химических веществ, благотворно влияющих на кровеносную систему. Проведенные эксперименты показали, что особенно они полезны именно тогда, когда у человека возникает нервное перенапряжение.

Именно по этой причине ученые советуют ввести какао в ежедневный рацион наравне с такими не менее полезными напитками, как зеленый чай, а также малиной, ежевикой и виноградом. Здоровья от них только прибавится.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Шведский эксперт о высылке дипломатов – Западу не стоит переоценивать своё влияние на Москву

11.01 / Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену

03.01 / Количество жертв масштабного оползня в Норвегии увеличилось. Ведутся поисковые работы

11.08 / В Нигере расстреляны восемь человек, включая шесть французов — власти заявляют о теракте

22.11 / Средняя явка на повторном голосовании 22 ноября составляет 29,53% – ЦИК Украины

20.10 / В Украине уже более 300 тысяч случаев COVID-19, суд запретил распространение книги о Стусе из-за Медведчука. Главное за день

07.07 / США объявили о санкциях против Китая

22.02 / Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии

06.01 / Третьякова: Больше нельзя откладывать реформу, иначе сегодняшним пенсионерам станет еще хуже, а будущим будут платить чрезвычайно мало

11.08 / “Народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”. Байден призвал официальнй Минск отказаться от насилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)