Какао защищает наше сердце от последствий стрессов

Самый обыкновенный напиток, приготовленный из какао, оказался отличным защитником сердечно-сосудистой системы человека от последствий стрессовых ситуаций. С таким утверждением выступили ученые из Университета Бирмингема.

Секрет какао кроется в наличии в его составе флавоноидов. Это группа химических веществ, благотворно влияющих на кровеносную систему. Проведенные эксперименты показали, что особенно они полезны именно тогда, когда у человека возникает нервное перенапряжение.

Именно по этой причине ученые советуют ввести какао в ежедневный рацион наравне с такими не менее полезными напитками, как зеленый чай, а также малиной, ежевикой и виноградом. Здоровья от них только прибавится.