Немцев предупредили о жестких ограничениях на «несколько недель»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба политика.

«Следующие несколько недель снова потребуют серьезных ограничений, вы знаете это не хуже меня. И, наоборот, я хочу вас заверить: как пандемия требует от вас многого, так и вы можете требовать многого от политики. Ваши ожидания от власть имущих ясны: соберитесь! Конечно, от пандемии нет волшебного средства. Вот почему нужен политический спор, но спор не должен становиться самоцелью», – приводит текст речи Штайнмайера РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что стране «нужны ясность и решимость», нужны понятные и прагматичные правила, чтобы люди смогли ориентироваться, «чтобы эта страна могла снова продемонстрировать то, что в ней заложено». Он назвал ситуацию вокруг пандемии «историческим кризисом», указав, что для некоторых граждан речь идет не только о потерянных из-за коронавируса доходах, а просто о выживании.

«Я все больше понимаю нетерпение, разочарование по поводу неудач последних нескольких месяцев. Многое сделано и многое достигнуто. Тем не менее, были ошибки – при тестировании, вакцинации, цифровых решениях», – сообщил президент.

«Год назад мы с нетерпением ждали следующей Пасхи, весны без пандемии. Но наши надежды не оправдались. Напротив, по нам сильно ударила третья волна. Я знаю, что после 13 месяцев призывы к стойкости не помогают. В эти изнурительные времена притупляются все призывы к терпению, разуму и дисциплине. Чувство бессилия и разочарования распространяется, и поэтому к беспокойству о здоровье, школе, работе и экономике добавляется еще одно измерение: кризис доверия», – добавил Штайнмайер.

Президент ФРГ напомнил о роли вакцинации в борьбе с пандемией, подчеркнув, что вакцины от коронавируса «были разработаны в рекордно короткие сроки, и самое главное – здесь, в Германии». Штайнмайер заявил, что «поставки вакцин в ближайшие недели значительно вырастут, производство в Европе будет расширено».

«Позавчера я получил свою первую прививку, и я доверяю всем – подчеркиваю: всем – вакцинам, одобренным в Германии. Вакцинация – самый важный шаг на пути к выходу из пандемии, поэтому воспользуйтесь возможностями! Участвуйте! К сожалению, путь оказался длиннее, чем предполагалось. Не только для нас – многие из наших соседей пострадали еще сильнее. Некоторые опередили нас. В любом случае до цели еще никто не дошел», – сказал Штайнмайер.

«Я спрашиваю себя: почему в Германии всегда должна быть превосходная степень – приветствовать до небес или печалиться до смерти? Правда в том, что мы не чемпионы по пандемии, но и не полные неудачники. Мы – Федеративная Республика Германия. Мы сильно сомневаемся, но и многое умеем! И теперь это вопрос способностей, а не сомнений. Мы вместе живем в этой стране и вместе хотим хорошего будущего. Итак, будем уверены в себе и будем заботиться друг о друге. Дорогие соотечественники, для христиан Пасха означает уверенность в том, что последнее слово не за смертью и угнетением, и это должен быть праздник надежды для всех людей в нашей стране. У нас есть все основания надеяться на это. Желаю вам счастливой Пасхи», – заключил президент ФРГ.

Накануне из результатов опроса, проведенного Infratest dimap для телеканала ARD, стало известно, что более двух третей граждан Германии якобы поддержали ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.