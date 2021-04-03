«Скопинский маньяк» нарушил административный надзор

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», признали виновным в нарушении административного надзора, соответствующее решение принял Скопинский райсуд Рязанской области.

Мохова признали виновным по статье «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», передает ТАСС со ссылкой на данные судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинскго райсуда.

По данной статье ему грозит административный штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Между тем отделение МВД обратилось с иском в суд о дополнительных ограничениях Мохову, передает РИА «Новости». Какие именно ограничения планируется добавить нарушителю, не сообщается.

Иск поступил 31 марта, судебное заседание назначено на 6 апреля.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора.

После стало известно, что одна из жертв маньяка Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях. Она пояснила, что воспринимает заявления Мохова о желании встретиться с ней как угрозу.