ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать грубое нарушение перемирия украинской стороной.

Осадчий призвал СММ ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе. Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня «для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях», передает РИА «Новости».

«На Попаснянском направлении с позиций 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое (…) украинские каратели открыли огонь по району населенного пункта Калиново-Борщеватое впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 мм», – передает сообщение пресс-службы управления Народной милиции ЛНР ЛуганскИнформЦентр.

«Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются», – сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

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