 

Компанию Apple обвинили в сознательной продаже бракованных устройств

03.04.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд в Северной Калифорнии (США) установил, что компания Apple на протяжении нескольких лет продавала свои MacBook Pro с бракованным шлейфами матрицы экрана. Судья считает, что производитель прекрасно осознавал, что устройства с дефектом в любой момент могут выйти из строя или же создать для своих пользователей серьезные проблемы.

Однако лишь недавно данную проблему устранили. И произошло это после того, как разразился скандал.

Сейчас американский судья рассматривает коллективный иск пользователей, купивших ноутбуки MacBook Pro в 2016 и 2017 годах. Дефект обнаруживался как 13-дюймовых, так и в 15-дюмовых моделях. Если иск будет удовлетворен, «яблочной» компании придется заплатить крупную компенсацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Харрис осудила Трампа за его реакцию на коронавирус. Сторонники президента говорят, что он спас жизни людей

28.07 / В Донбассе назвали условие эффективной работы механизма по контролю перемирия

13.10 / Times – Норвегия открыла свою морскую базу для США и НАТО — ради противостояния России

17.10 / На следующей неделе в Украине могут появиться новые быстрые тесты на коронавирус – главный санврач Ляшко

02.07 / Независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена преемником Смолия – МВФ

26.02 / Многие американцы сомневаются во внешнеполитических способностях Байдена

22.09 / В Госдуме сравнили выступления Путина и Трампа в ООН

26.01 / В Австралии создана новая технология 3d-печати костей

07.09 / В парламенте Германии призвали прекратить экстрадицию Асанжа в США

02.11 / Фигура китов спасла состав метро от падения в воду в Роттердаме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)