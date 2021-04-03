Компанию Apple обвинили в сознательной продаже бракованных устройств

Суд в Северной Калифорнии (США) установил, что компания Apple на протяжении нескольких лет продавала свои MacBook Pro с бракованным шлейфами матрицы экрана. Судья считает, что производитель прекрасно осознавал, что устройства с дефектом в любой момент могут выйти из строя или же создать для своих пользователей серьезные проблемы.

Однако лишь недавно данную проблему устранили. И произошло это после того, как разразился скандал.

Сейчас американский судья рассматривает коллективный иск пользователей, купивших ноутбуки MacBook Pro в 2016 и 2017 годах. Дефект обнаруживался как 13-дюймовых, так и в 15-дюмовых моделях. Если иск будет удовлетворен, «яблочной» компании придется заплатить крупную компенсацию.