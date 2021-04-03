ЛНР обвинила украинских силовиков в беспорядочном минировании Донбасса

Военнослужащие Украины продолжают беспорядочное минирование территорий Донбасса, подконтрольных Киеву, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«Украинские боевики продолжают производить беспорядочное минирование местности в зонах ответственности своих подразделений, открыто нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года «О защите гражданского населения», – передает заявление Осадчего РИА «Новости».

По словам представителя ЛНР, за только за последнюю неделю бойцы ВСУ установили более ста противотанковых мин ТМ-62 на окраине города Попасная. Кроме того, в районе населенного пункта Золотое были замечены боевики 92-ой бригады, устанавливающие минные заграждения. Осадчий сообщил, что под видом разминирования местности в районе города Счастье украинские силовики устанавливают противотанковые мины в лесоохотничьем хозяйстве. Также военнослужащие ВСУ используют запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН и ПМН-2, которые якобы были сохранены в учебных целях, отметил представитель ЛНР. Осадчий добавил, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию 27 июля 2020 года на минах у линии соприкосновения подорвались 139 украинских военнослужащих оперативно-тактической группировки «Север», из которых погибли.

Ранее ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.