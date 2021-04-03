В НАТО обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Донбассе

Дестабилизирующие действия РФ подрывают усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией в Донбассе, сообщил официальный представитель НАТО на Украине.

«Дестабилизирующие действия РФ подрывают усилия по деэскалации напряженности [на востоке Украины] в рамках достигнутого при посредничестве ОБСЕ соглашения от 27 июля 2020 года. НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – приводит заявление представителя НАТО УНН РИА «Новости».

Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией, а также призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

В пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.