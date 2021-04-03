 

Выдачу ковид-паспортов в США собрались доверить частникам

03.04.2021, 1:12, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов при содействии частного сектора в ближайшее время приступят к процессу внедрения так называемых паспортов или сертификатов для сделавших прививку от коронавируса, сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

«Насколько я понимаю, мы будем вводить это в нашей стране через частный сектор. Мы движемся вперед в этом плане. Мы считаем, что вакцинированные граждане хотят иметь возможность выбрать себе паспорт, который представляет для них наибольший интерес. И они будут делать это через частный сектор. Я считаю, что эта [возможность] уже скоро появится», – приводит ТАСС ответ Валенски на просьбу прокомментировать ситуацию с разработкой ковид-паспортов в США.

Глава ЦКПЗ добавила, что введение такого рода документов является важным вопросом во время пандемии. «Люди, получившие прививки, хотят иметь возможность продемонстрировать, что они вакцинированы. Я знаю, что некоторые правительственные учреждения в других частях мира выдают паспорта [для этого]», – добавила она.

По словам Валенски, в США над этим вопросом работает множество компаний, перед которыми стоит задача обеспечить конфиденциальность граждан, а также предоставить возможность использовать документы как в цифровом виде, так и в бумажном.

Напомним, 27 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что власти штата первыми в США ввели в обращение цифровой «сертификат», который будет использоваться для официального подтверждения вакцинации от коронавируса и результатов тестирования.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей.



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