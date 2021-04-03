 

СНБО 2 апреля рассматривал вопрос вакцинации от коронавируса – Данилов

03.04.2021, 0:44, Новости дня
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На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 апреля рассматривали вопросы, связанные с вакцинацией украинцев против коронавируса. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 2 апреля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Среди ключевых вопросов, которые рассматривались, – вопрос вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением COVID-19. В ближайшее время будет указ, который будет иллюстрировать сегодняшнее решение СНБО именно по вопросу вакцинации нашего населения”, – заявил Данилов.

Других подробностей он не привел.

Как сообщала “Украинская правда” со ссылкой на источники, члены СНБО решили посвятить вопросам ситуации в сфере здравоохранения, в том числе и вопросу вакцинации, отдельное заседание СНБО. Когда оно состоится, пока неизвестно.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. По состоянию на 2 апреля прививки получили почти 268 тыс. человек.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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