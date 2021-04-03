Данилов сообщил, что Зеленский проводил большое совещание по ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля провел совещание по вопросам ситуации на Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 2 апреля сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Вчера было у президента большое совещание, где присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание завершилось в 10-м часу вечера”, – заявил он.

По мнению Данилова, действия РФ связаны с внутренними процессами в России.

“В последнее время есть российская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, проходят выборы в Госдуму РФ в этом году, и они на этом фоне имеют большое желание показать, что они занимаются построением своего “русского мира”. Это их такая доктрина. Мы сегодня четко осознаем, что у нас происходит внутри страны, на наших границах и какие мысли у нашего постоянного оппонента, врага”, – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

“Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский 2 апреля заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно”, и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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