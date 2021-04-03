“Мы видим, что делает Россия, и понимаем, зачем она это делает”. Кулеба отреагировал на обвинения Кремля в адрес ВСУ

Последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online.

“Задачи есть у российских дипломатов и разведки распространять “дезу” о том, что это Украина готовится к эскалации и к провокациям и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Хочу официально заверить: это – фейк. Никаких подобных намерений Украина не имеет. Украина стремится к мирному урегулированию”, – сказал глава МИД.

Шустер отметил, что 2 апреля спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о “весьма пугающей” ситуации на Донбассе и обвинил Вооруженные Силы Украины в “провокациях” на Донбассе. В этом контексте ведущий спросил о намерениях РФ.

Намерения России вполне очевидны с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала агрессию на востоке Украины, ответил Кулеба.

“Это все – часть российской стратегии по разрушению украинской государственности. И мы должны быть тут очень четкими. Я знаю, о чем говорили в разных беседах на этой неделе, их было много, но все были очень предметными. Мы видим, что делает Россия. Мы понимаем, зачем она это делает. Сейчас нужно демонстрировать сдержанность, взвешенность и мудрость, чтобы не дать России малейшего повода”, – добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что все собеседники – представители стран-партнеров Украины, с кем говорил он, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран подчеркивали, что поддержка Украины является непреклонной. В том же заверил резидента Украины Владимира Зеленского глава Белого дома Джо Байден, отметил Кулеба.

“Россия не ожидала, что на протяжении такого периода прозвучит столько голосов в поддержку Украины. А это лишь верхушка айсберга. Но там есть конкретные вещи, благодаря которым мы можем говорить, что Украина становится сильнее”, – резюмировал министр.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он. По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию”, – отмечал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

1 апреля военные атташе США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном и сообщили, что партнеры Украины “внимательно наблюдают за ситуацией”. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с Тараном, в ходе которого заверил главу Минобороны, что США не оставят Украину в случае эскалации российской агрессии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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