 

“Мы видим, что делает Россия, и понимаем, зачем она это делает”. Кулеба отреагировал на обвинения Кремля в адрес ВСУ

03.04.2021, 0:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online. 

“Задачи есть у российских дипломатов и разведки распространять “дезу” о том, что это Украина готовится к эскалации и к провокациям и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Хочу официально заверить: это – фейк. Никаких подобных намерений Украина не имеет. Украина стремится к мирному урегулированию”, – сказал глава МИД. 

Шустер отметил, что 2 апреля спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о “весьма пугающей” ситуации на Донбассе и обвинил Вооруженные Силы Украины в “провокациях” на Донбассе. В этом контексте ведущий спросил о намерениях РФ. 

Намерения России вполне очевидны с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала агрессию на востоке Украины, ответил Кулеба. 

“Это все – часть российской стратегии по разрушению украинской государственности. И мы должны быть тут очень четкими. Я знаю, о чем говорили в разных беседах на этой неделе, их было много, но все были очень предметными. Мы видим, что делает Россия. Мы понимаем, зачем она это делает. Сейчас нужно демонстрировать сдержанность, взвешенность и мудрость, чтобы не дать России малейшего повода”, – добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что все собеседники – представители стран-партнеров Украины, с кем говорил он, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран подчеркивали, что поддержка Украины является непреклонной. В том же заверил резидента Украины Владимира Зеленского глава Белого дома Джо Байден, отметил Кулеба.

“Россия не ожидала, что на протяжении такого периода прозвучит столько голосов в поддержку Украины. А это лишь верхушка айсберга. Но там есть конкретные вещи, благодаря которым мы можем говорить, что Украина становится сильнее”, – резюмировал министр.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он. По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию”, – отмечал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

1 апреля военные атташе США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном и сообщили, что партнеры Украины “внимательно наблюдают за ситуацией”. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с Тараном, в ходе которого заверил главу Минобороны, что США не оставят Украину в случае эскалации российской агрессии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Сторонники Трампа предлагали надеть наручники на членов Конгресса США

01.04 / Обозреватель DT – Брюссель рискует «остатками морального авторитета», сотрудничая с Москвой в области вакцин

01.10 / В московском метро начались полицейские проверки соблюдения масочного режима

29.01 / Кличко: В Киеве против девяти частных домов престарелых открыли уголовные дела

13.10 / Климкин об опросе Зеленского: Надеюсь, не будет вопросов о войне с Россией и оккупированных территориях

30.12 / В МИД Украины прокомментировали решение Ирана о компенсациях семьям жертв крушения самолета МАУ

29.03 / “Нет, я не развожусь”. Тодоренко показала, как выглядит после кардинальной смены имиджа

05.10 / Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом

17.01 / МИД Эстонии, Латвии и Литвы осудили задержание Навального

04.03 / Марка Suzuki прибавила 7% в объеме реализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)