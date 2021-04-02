 

В РФ сократилось число умерших от коронавируса

02.04.2021, 23:58, Новости дня
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Количество умерших от коронавируса россиян в феврале 2021 года сократилось по сравнению январем, следует из доклада Федеральной службы государственной статистики.

Если в январе от COVID-19 умерли 27 455 человек, то в феврале число умерших составило 24 369, сообщается на сайте Росстата.

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом: COVID-19 основная причина смерти – в феврале 2021 года зафиксировано 14 171 случаев (снижение по сравнению с январем на 37,7%); COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования – в феврале зафиксировано 2 405 случаев (снижение по сравнению с январем на 48,9%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента – в феврале 1 954 случая (снижение на 16,4%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти – в феврале 5 839 случаев (снижение на 27,8%).

Общая смертность в феврале также сократилась по отношению к январю – 172 672 человека против 219 769. Кроме того сообщается, что в феврале было зарегистрировано 52 тыс. браков, 43,7 тыс. разводов, родились 102,1 тыс. младенцев.



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