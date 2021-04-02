Немецкие промышленники – будь то путч или конфликт с Украиной — поставки энергоносителей из России идут без перебоев

Немецкий промышленный город Лойна 40% всего газа получает из России. Плюс он находится в конечном пункте нефтепровода «Дружба». Как признаются его жители в общении с журналистом Le Figaro, какие бы ни были катаклизмы, РФ для них всегда оставалась надёжным поставщиком.



Reuters

Город Лойна в Германии развивается скорыми темпами, и немалую роль в этом играет энергетическая безопасность, благодаря которой выросла конкурентоспособность места, пишет Le Figaro. Город расположен в конечной точке нефтепровода «Дружба», а также туда приходит газ из трёх разных источников.

40% газа, который потребляют местные предприятия, поступают из России. И автор статьи отмечает, что это очень стабильные поставки. С 1970 года, «будь то путч, политические изменения или газовые конфликты с Украиной, поставки всегда шли. И русские никогда не бастуют!» — приводит автор статьи слова директора этой промышленной зоны. Единственная «тень на картине» в том, что иногда по «Дружбе» идёт грязная нефть.

Две энергостанции на 600 км труб питают электричеством промышленный парк Лойны, словно металлические вены, пишет автор статьи. Промышленная история города началась ещё во времена Первой мировой войны, а после прихода Красной армии здесь стали заведовать Советы.

Но, как признаётся корреспондент местной газеты, здесь геополитика играет не такую большую роль, и на Востоке не видят такую враждебность в духе холодной войны: «Россию считали страной-защитницей, другом». Так что и сегодня, по его словам, местное население возмущает, что СМИ и правительство относятся к Навальному и Ассанжу по-разному. По данным опросов, местное население поддерживает крайне правые и крайне левые взгляды, почти половина стоит на стороне пророссийских сил.

Четвёртым источником газа в Лойне должен стать «Северный поток — 2». И глава этой промышленной зоны настаивает, что Германии просто необходимо увеличить поставки газа по конкурентной цене, чтобы компенсировать отказ от атомной энергетики и сокращение потребления угля. Впрочем, эксперты-экологи утверждают, что это тоже не выход и нужно просто сокращать в том числе потребление газа вдвое.

Проект присоединения промышленного парка Лойны к «Северному потоку — 2» сейчас приостановлен. И некоторые немецкие политики и вовсе требуют наложить на него мораторий, уверяя, что он мешает развивать отношения с США. Другие — сетуют, что в отношениях с Россией сейчас всё плохо, настала «самая тяжёлая и опасная фаза». При этом они напоминают, сколько денег и усилий было вложено в дипломатию с Россией и в сам газопровод «Северный поток — 2».

Так что Германия пытается выработать свою политику, будучи зажатой между угрозой американских санкций и потребностью в диверсификации источников энергии, пишет Le Figaro.