Кравчук: Для России сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь

Только Россия решает, прекратят ли боевики вести огонь на Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 2 апреля сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

“Главная фигура – Россия, а не ее военные администрации в ОРДЛО. И не они в ОРДЛО определяют, прекращать огонь или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное в том, что сама Россия не хочет прекратить огонь. Приведу пример: в начале заседания [контактной группы], которое мы проводили в среду, я предложил, учитывая то, что вопрос очень сложный, погибло четверо наших военнослужащих, двое ранены, огонь не прекращается, эскалация может расширится, давайте мы от имени ТКГ обратимся к сторонам, чтобы прекратить огонь, возобновить тишину”, – сказал он.

По словам Кравчука, представители ОБСЕ Халит Чевик и Хайди Грау поддержали эту идею и предложили текст заявления.

“А потом [представитель РФ в ТКГ Борис] Грызлов сказал, что Россия не поддерживает такое обращение… Отказались…. Это значит, что ни Россия, ни ее сателиты не готовы к тому, чтобы прекратить огонь и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен. Это самое главное и из этого мы должны исходить. А обострение Донбассе надо рассматривать в общем контексте “, – сказал Кравчук.

По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев и первый президент РФ Борис Ельцин “породили иллюзию, что РФ хочет реформироваться в направлении демократии, свободы, прав человека” и это воспринимали на Западе.

“И все мы помним выступление [экс-президента США] Джорджа Буша в Верховной Раде, выступление [бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет] Тетчер в Верховной Раде. В завершение всех моих разговоров со многими лидерами Запада они спрашивали: “Господин президент, а как вы думаете, как на это посмотри Москва?” И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя. Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь”, – сказал Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

“Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский 2 апреля заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно”, и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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