 

RTL – Меланшон объяснил отказ Франции от российской вакцины «политическими причинами»

02.04.2021, 22:52, Новости дня
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Французская кампания вакцинации от COVID-19 задерживается из-за политического решения властей, принятого в интересах крупных фармацевтических компаний, считает лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, Франция совершает огромную ошибку, дожидаясь одобрения Еврокомиссией российской вакцины. Как напомнил политик, «Спутник V» уже используется в 57 странах, однако его применение в Европе противоречит интересам гигантов фарминдустрии.

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил в эфире радиостанции RTL, что задержка в вакцинации французского населения от коронавируса обусловлена политическими причинами.

«Российская вакцина работает», — добавил депутат французского парламента. По его словам, 57 стран уже используют эту вакцину, «а мы, французы, ждём сертификата Европейской комиссии». «Это огромная ошибка», — уверен Меланшон. «Вы думаете, что эти 57 правительств безответственны и безумны? Нет, это бизнес и больше ничего», — считает политик.

По словам лидера «Непокорённой Франции», колебания Франции в отношении российской вакцины «Спутник V» — это «политическое решение, призванное помочь бизнесу крупных фармацевтических компаний, которые зарабатывают на этой истории миллиарды и не хотят конкуренции со стороны  России, вот и всё». Он также добавил, что российская вакцина «не коммунистическая и не путинская»: «единственный вопрос, который ей адресуют: эффективна она или нет».

 



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