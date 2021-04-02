Легковой автомобиль сбил пешехода на Садовом кольце

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02.04.2021, 22:12, Новости дня
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Легковой автомобиль сбил перебегавшего Садовое кольцо пешехода, на месте проводятся реанимационные действия, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«На Смоленском бульваре, 15 легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего Садовое кольцо», – приводит сообщение столичного департамента РИА «Новости».

Отмечается, что на месте ДТП проводятся реанимационные действия пострадавшего. Движение в сторону улицы Зубовская затруднено на 0,6 километра.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим. Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что если бы летом 2020, сразу после смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовых Департамент транспорта города Москвы поставил бы на Садовом кольце разделительный барьер между полосами, то аварии с Эдвардом Билом не было бы.



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