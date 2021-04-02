Политика: Диссидентские уловки не помогли Навальному

Алексей Навальный перестал быть интересен даже его сторонникам: никто не обсуждает ни объявленную им голодовку, ни сообщения о его якобы отнимающихся ногах. Кстати, на камерах из колонии видно, что блогер передвигается без каких-либо проблем. В прошлом отказ от еды и заявления о болезнях помогали диссидентам попадать в новости западных СМИ. Но сейчас и они утратили интерес к Навальному.

Интерес либеральной общественности к Алексею Навальному заметно утих. К такому выводу пришел придерживающийся либеральных взглядов спортивный журналист Василий Уткин. Голодовка, о которой объявил осужденный блогер, вообще никого не волнует, констатировал Уткин, выступая в эфире «Эха Москвы». «Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального, – заметил бывший футбольный комментатор. – Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас».

Напомним, что в среду блогер, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, объявил голодовку с требованием пустить к нему приглашенного врача. Адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения сообщила, что у ее подзащитного болят нога и спина. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Навального обследовали, его состояние признано удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Понятно, что официальное заявление ФСИН вызвало недоверие не только у сторонников Навального, но и в целом в либеральной среде. Но в данном случае им стоило поностью доверять ФСИН.

Ведь в пятницу в соцсетях появилось видео, снятое порталом Life.Ru, которое заставляет усомниться в рассказах Навального о том, что ему физически трудно даже подняться с кровати. На видео, датированном 26 марта, отчетливо, как блогер непринужденно прогуливается с чашкой в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, в видеоролике видны пререкания Навального с представителем администрации колонии. Кстати, за нарушение установленных порядков к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.

Стоит отметить, что сообщения о состоянии здоровья Навального всерьез и тщательно проверялись – обращение во ФСИН направила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. После запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях Владимирской области, ИК-2 – и в частности, жилой корпус, где содержат Навального – посетили члены Общественной палаты России: журналист Кирилл Вышинский и общественный деятель Мария Бутина. Заметим, что у этих представителей ОП есть опыт знакомства с зарубежной пенитенциарной системой. Бутина отбывала наказание в американской тюрьме как «участница сговора против США», а Вышинский провел более года в одной из украинских тюрем по политическому делу.

Журналисты RT, которые сопровождали Бутину и Вышинского в поездке в ИК-2, приводят слова соседей арестанта Навального. Осужденные не подтвердили сообщения блогера о том, что ему якобы не дают спать и каждый час будят, светя ему фонариком в лицо, заставляют вскакивать и называть фамилию и статью. Сокамерник Навального Константин Михалкин сообщил, что блогер отказывается от работы, «последние два дня лежал на спальном месте, до этого ничего не делал». Заключенный сказал, что в целом относится к знаменитому соседу спокойно, лишь отмечает его высокомерный тон при общении. Но за отказ от работы Навального в отряде недолюбливают, заметил Михалкин.

«Навальный просто демонстративно лежит на койке, как барин, не убирает под собой и вокруг себя, предоставляя это делать другим заключенным.

Понятно, что им это сильно не нравится и сегодня администрация вынуждена охранять самого блогера от его товарищей по заключению, – рассказала Бутина газете ВЗГЛЯД. – У меня нет никакого злорадства по отношению к Алексею Анатольевичу, но так вести себя в тюрьме просто нельзя, есть правила общежития, которые обязательны для всех».

«Я зашел в помещение отряда, где находится сам Навальный. Правда, разговаривать Навальный со мной отказался, – рассказал РИА Новости Вышинский. – Построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды». Если с Вышинским – который осведомился о претензиях и жалобах арестанта – Навальный в грубой форме отказался разговаривать, то Бутину он оскорблял все двадцать минут их диалога, свидетельствует RT.

По свидетельству самой Бутиной, во время разговора с Навальным она не заметила у него каких-то признаков недомогания. «Мы говорили 20 минут. Он прекрасно стоял на ногах. И даже забыл, какая из ног у него болит. В итоге, сказал, что – обе. Человек, испытывающий острые боли, будет пить любые таблетки. А у Навального уже побывали три команды врачей, но все их заключения его не удовлетворили. Он требует индивидуального врача. Но в тюрьме такого не бывает – это не ВИП-санаторий, а сотрудники колонии – не обслуживающий персонал», – отметила собеседница.

Член ОП РФ подчеркнула, что при двадцати выговорах и таком отношении к другим заключенным и администрации Навальный «нарывается на конфликт и на отправку в ШИЗО (штрафной изолятор – прим. ВЗГЛЯД)».

«Что касается голодовки Навального: если он ее продолжит, то это станет нарушением дисциплины и его отправят в ШИЗО. В случае дальнейшего продолжения, его будут кормить насильно, – полагает Бутина. – Цель заявлений о голодовке Навального – двоякая: добиться более жестких санкций против РФ и попытаться подвести Навального под освобождение из колонии на основании тяжелого заболевания».

Собственно, в объявлении голодовки как одном из способов протеста (в том числе, протеста заключенных) нет ничего нового. К отказу от приема пищи или к более суровым сухим голодовкам с отказом от воды прибегали, в частности, диссиденты советских времен. Одним из самых известных, и пожалуй, самым трагичным можно считать историю правозащитника Анатолия Марченко, который умер после 117 дней голодовки в Чистопольской тюрьме. Голодовку протеста в заключении держал генерал Петр Григоренко, в горьковской ссылке – академик Андрей Сахаров, сухие голодовки неоднократно объявляла Валерия Новодворская.

Объявление голодовки – это очень серьезный шаг, заметил бывший соратник Навального юрист Виталий Серуканов, экс-замглавы московского штаба «Фонда борьбы с коррупцией». «Если человек принимает такое решение, он должен быть серьезно настроен идти до конца, – отметил собеседник. – Я напомню, что Любовь Соболь, ближайшая соратница Навального, летом 2019 года также объявила голодовку в знак протеста против отказа регистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Одна эта акция быстро и незаметно закончилась, оказавшись по сути полным фейком». Серуканов предполагает, что история с голодовкой Навального будет вполне напоминать тот эпизод. «Алексей не будет держать никакой голодовки. Я думаю, что это очередная фикция, только скрытая от глаз публики», – отметил бывший соратник Навального.

«Полагаю, и заявления о болях в спине и ноге – не более, чем «домашняя заготовка», – заметил Серуканов. – Когда Алексей понял, что он отправляется в колонию, вероятно, был разработан некий план, согласно которому из месяца в месяц будут происходить подобные вбросы от него самого или от его адвокатов». При этом, подчеркнул собеседник, на датированной 26 марта видеозаписи из ИК-2 видно, как Навальный прогуливается степенной, уверенной походкой без признаков каких-то недомоганий. «Полагаю, подобный цирк мы будем наблюдать еще много месяцев подряд», – заключил Серуканов.

Собеседник согласен с выводом журналиста Василия Уткина о том, что интерес к фигуре осужденного блогера падает, а поэтому требуется создание новых информационных поводов. «Я разделяю мнение Уткина о том, что Алексей совсем выпал из повестки и даже его сторонники не проявляют какого-то живого интереса к его судьбе. Его штабы пока не могут создать вокруг его имени даже малейший информационный фон. Все это вкупе говорит об общей импотенции этой структуры», – отметил Серуканов.

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