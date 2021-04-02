Кабмин одобрил преобразование “Электротяжмаша” из госпредприятия в акционерное общество
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Кабмин Украины на заседании 31 марта согласовал преобразование госпредприятия “Завод “Электротяжмаш” в акционерное общество. Соответствующее распоряжение №248-р опубликовано на сайте правительства.
“Согласиться с предложением Фонда госимущества относительно преобразования государственного предприятия “Завод “Электротяжмаш” в акционерное общество в процессе приватизации”, – говорится в документе.
“Электротяжмаш” находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Специализация предприятия – производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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