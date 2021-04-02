 

В Раду пока не поступали предложения о введения чрезвычайного положения из-за коронавируса – Разумков

02.04.2021, 21:10, Новости дня
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Пока в Верховную Раду не поступали предложения о введении чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире канала “Наш” 2 апреля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Что касается вопроса о чрезвычайном положении: в данном случае, если не ошибаюсь, согласно закону, предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация. После этого они рассматриваются президентом, он издает указ. И в течение двух суток, а как показывает практика, это происходит быстрее, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в Верховной Раде. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета Министров не поступало. В том, что будет зависеть от нас как от парламента – будем реагировать мгновенно”, – сказал он.

Газета “Сегодня” со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел 31 марта сообщила, что из-за “критической ситуации с ростом заболеваемости COVID-19” может быть введен полный запрет на передвижение по городу после 22.00. 

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации, депутат Киевсовета от “Европейской солидарности” Владимир Прокопив в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал, что на официальных совещаниях в Киеве не обсуждался вопрос о введении комендантского часа в столице.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа из-за карантина в Украине не обсуждается. Он отметил, что для этого нужно введение чрезвычайного положения.

В соответствии с законом “О правовом режиме чрезвычайного положения”, ЧП вводится в действие указом президента на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины или Кабинета Министров (в случае пандемии предложение о введении ЧП должен подавать именно Кабмин). В течение двух дней после этого решение о введении ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей. По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,6 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

В Киевской школе экономики прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Украине может стабилизироваться в ближайшие две недели, но при этом возможен рост уровня смертности. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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