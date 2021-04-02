Нардеп Дмитриева: Сбор подписей за отставку Степанова начали в ноябре прошлого года и за это время еще не набрали 150 необходимых голосов

Вряд ли отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова будет способствовать прогрессу в борьбе с коронавирусом. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявила народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева.

“Я удивлена сложившейся ситуацией. Ведь сбор подписей за отставку Степанова начали еще в ноябре прошлого года и за это время не собрали 150 необходимых голосов. Лично знаю депутатов, которые уже поменяли свое мнение и сейчас бы подпись не ставили. Но думаю, здесь вопрос юридический. Есть смысл обсудить с коллегами по парламенту необходимость наработки процедуры и сроков сбора подписей и внести изменения в регламент. Иначе подписи можно и по два года собирать”, – подчеркнула Дмитриева.

По ее мнению, говорить о провале вакцинации в Украине нет причин.

“Крайне странно обвинять министра в том, что он в ситуации мировой пандемии не хочет увольнять медиков за отказ прививаться, и этим аргументировать его отставку. Вакцинация от коронавируса в нашей стране добровольная. Каждый принимает решение самостоятельно. Большинство медиков переболели коронавирусом, у них еще есть антитела. Именно по этой причине многие врачи откладывают вакцинацию”, – пояснила депутат.

Она рассказала, что в некоторых регионах установленные показатели по вакцинации уже выполнены.

“Ситуация в регионах разная. Например, в Херсонской области привиты все люди из списка первой волны. Темпы отличные – 100% вакцин, выделенных на область, использованы. Решается вопрос о дополнительных поставках в этот регион. В то же самое время в Одесской области процесс идет очень медленно. Мы нашим комитетом планируем поехать в этот регион на следующей неделе, чтобы понять, почему там сложилась такая ситуация с вакцинацией и ростом заболеваемости коронавирусом. Так что я бы не говорила о провале. Что касается поставок вакцин, то возникшие проблемы нельзя вешать на одного человека. Сегодня во всем мире дефицит вакцин, переговоры идут непросто и есть затруднения с логистикой”, – сказала собеседница.

Она предлагает депутатам, отдавшим подписи за отставку министра, собственным примером мотивировать людей не отказываться от вакцинации.

“Я бы советовала народным депутатам, которые так волнуются за вакцинацию медиков, показать личный пример. Пусть все подписанты пойдут и вакцинируются. Или могут взять пример с нашей коллеги по фракции – пойти в свободное время волонтером в больницу. Надо помочь медикам, а не требовать их увольнения. Если мы сейчас, конечно, говорим о том, что цель сбора подписей – это желание помочь стране в борьбе с пандемией. Вряд ли отставка министра здравоохранения сейчас будет способствовать прогрессу в борьбе с коронавирусом. Пандемия и обострение ситуации отмечаются во всем мире. Успех в борьбе с коронавирусом, ухудшение или улучшение ситуации зависят от нас всех. Это то время, когда нужно действовать сообща”, – резюмировала Дмитриева.

2 апреля народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Гурин сообщил, что в Верховной Раде собрали 90 подписей из необходимых 150 под постановлением о созыве внеочередной сессии по поводу увольнения Степанова. Гурин считает, что Степанов провалил кампанию вакцинации в Украине. Нардеп также возмущен нежеланием Степанова увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации.

Свою подпись поставил и глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Степанова назначили министром здравоохранения год назад, 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Министр, комментируя сообщения о его отставке, говорил, что занимается “реанимацией украинской медицины” и уходить с должности не собирается.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук 17 февраля 2021 года сообщила, что во фракции могут снова поднять вопрос отставки Степанова. 11 марта спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорил, что отставка Степанова пока не планируется, хотя кадровые изменения в Кабмине теоретически возможны.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 267 833 человека, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) два человека.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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