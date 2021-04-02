 

В Винницкой области с 3 апреля усиливают карантин

02.04.2021, 20:17, Новости дня
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В Винницкой области из-за коронавируса с 3 апреля вводятся усиленные карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

Ограничения будут действовать до 12 апреля.

В указанный период запрещается:

проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;
проведение культурных массовых мероприятий;
прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей прочими субъектами деятельности в сфере культуры;
прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
посещение учебных заведений всех типов и форм собственности, в том числе учащихся первого–четвертого классов учреждений общего среднего образования, кроме учреждений дошкольного и специального образования.

Руководителям всех предприятий области, независимо от формы собственности, рекомендуется установить для работников режим дистанционной (удаленной) работы. Исключения составляют учреждения, предоставляющие финансовые, банковские и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечивающие охрану здоровья, энергообеспечение, водоснабжение, работу транспорта и правопорядок.

Правоохранители получили распоряжение контролировать соблюдение жителями области противоэпидемических ограничений.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей. По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,6 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

В Винницкой области с начала пандемии зафиксировано более 58 тыс. случаев COVID-19, умер 1101 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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