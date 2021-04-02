 

В результате взрыва газа в Одессе погиб человек, двое в больнице – ГСЧС

02.04.2021, 20:17, Новости дня
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В доме по переулке Хуторскому, 6/3 в Одессе 2 апреля произошел взрыв газа и пожар. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Газовоздушная смесь взорвалась в одной из квартир трехэтажного дома. 15 жителей были эвакуированы, один человек погиб, двое находятся в больнице.

“Предварительно пострадали пять человек, из них трое доставлены в лечебные учреждения, еще двое после осмотра медиками от госпитализации отказались”, – уточнили в релизе.

В ГСЧС отметили, что в доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами, а также лестничный марш. В 15.31 пожар был ликвидирован.

Причины происшествия в сообщении не указали.

Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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