В результате взрыва газа в Одессе погиб человек, двое в больнице – ГСЧС

В доме по переулке Хуторскому, 6/3 в Одессе 2 апреля произошел взрыв газа и пожар. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Газовоздушная смесь взорвалась в одной из квартир трехэтажного дома. 15 жителей были эвакуированы, один человек погиб, двое находятся в больнице.

“Предварительно пострадали пять человек, из них трое доставлены в лечебные учреждения, еще двое после осмотра медиками от госпитализации отказались”, – уточнили в релизе.

В ГСЧС отметили, что в доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами, а также лестничный марш. В 15.31 пожар был ликвидирован.

Причины происшествия в сообщении не указали.

Фото: dsns.gov.ua

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