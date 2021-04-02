 

Приложения Android не смогут считывать информацию об установленном на устройстве софте

02.04.2021, 20:12, Новости дня
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Отныне разработанные для операционной системы Android приложения не смогут считывать информацию о том, какие еще программы установлены да конкретном смартфоне. Об этом сообщили представители компании Google.

Возможности Android-приложений буду существенно ограничены, уточняют специалисты. Правда, речь идет только о тех программных продуктах, которые распространят через Google Play.   

Ранее приложения, предназначенные для операционной системы Android 11, могли свободно собирать данные о том, какие на гаджетах установлены браузеры, файловые мессенджеры, антивирусные программы и т.д. В Google посчитали это посягательством на конфиденциальную информацию обычных пользователей.



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