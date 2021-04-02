 

Драйверы сторонних производителей в ОС Windows 10 будут изолированы

02.04.2021, 20:12, Новости дня
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Источники в компании Microsoft сообщают о том, что разработчик операционных систем готовит крупное обновление для Windows 10, которое выйдет только к концу 2021 года. Среди основных изменений в ОС планируют полностью отделить сторонние драйверы, которые теперь будут попадать в специально созданную для них папку.

Такое изменение должно произойти в версии 21H2 знаменитой «десятки». Системные драйверы будут находиться в своей папке, утверждают специалисты.

Разработчики полагают, что разделение системных и сторонних драйверов позволит улучшить стабильность работы самой операционки. Особенно это заметят те пользователи, которые проводят многочисленные установки оборудования и программного обеспечения, в результате чего до сих пор могли происходить нежелательные конфликты.  



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